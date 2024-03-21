Прикордонники показали кадри ефектної роботи дрона по російських позиціях
У Харківській області продовжується робота з повного визволення території від російських загарбників. Так українські прикордонники успішно знищили російську бронемашину та особовий склад ворога у прилеглому бліндажі.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
На Харківщині було знищено російську техніку з особовим складом
На опублікованих кадрах видно, що у бліндажі стояла замаскована російська БМП-2, яку пізніше було знищено разом з екіпажем та особовим складом.
"Харківщина. Виявивши ворожу броньовану машину й бліндаж окупантів, прикордонники дочекалися ночі й знищили цілі", — пишаються своєю роботою прикордонники.
Як воюють прикордонники — останні новини
Нагадаємо, не так давно артилеристи-прикордонники показали, як б'ють по противнику за нещодавній обстріл Одеси.
Водночас оборонці кордону показали кадри ліквідації у Харківській області російського відеотепловізійного спостережного комплексу "Муром".
А також бійці ДПСУ показали кадри знищення російської протитанкової гармати "Рапіра", яка була замаскована поблизу лісосмуги.
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