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Прикордонники показали кадри ефектної роботи дрона по російських позиціях

21 березня 2024 18:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прикордонники показали кадри ефектної роботи дрона по російських позиціях
Знищення російської бронемашини з екіпажем біля бліндажа російських військ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харківській області продовжується робота з повного визволення території від російських загарбників. Так українські прикордонники успішно знищили російську бронемашину та особовий склад ворога у прилеглому бліндажі.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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На опублікованих кадрах видно, що у бліндажі стояла замаскована російська БМП-2, яку пізніше було знищено разом з екіпажем та особовим складом. 

"Харківщина. Виявивши ворожу броньовану машину й бліндаж окупантів, прикордонники дочекалися ночі й знищили цілі", — пишаються своєю роботою прикордонники.

Як воюють прикордонники — останні новини

Нагадаємо, не так давно артилеристи-прикордонники показали, як б'ють по противнику за нещодавній обстріл Одеси.

Водночас оборонці кордону показали кадри ліквідації у Харківській області російського відеотепловізійного спостережного комплексу "Муром".

А також бійці ДПСУ показали кадри знищення російської протитанкової гармати "Рапіра", яка була замаскована поблизу лісосмуги. 

Україна
прикордонники
Харківська область
дрони
війна в Україні

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