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Пограничники показали кадры эффектной работы дрона по российским позициям

21 марта 2024 18:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пограничники показали кадры эффектной работы дрона по российским позициям
Уничтожение российской бронемашины с экипажем у блиндажа российских войск. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской области продолжается работа по полному освобождению территории от российских захватчиков. Так, украинские пограничники успешно уничтожили российскую бронемашину и личный состав врага в близлежащем блиндаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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На опубликованных кадрах видно, что в блиндаже стояла замаскированная российская БМП-2, позже уничтоженная вместе с экипажем и личным составом.

"Харьковская область. Обнаружив вражескую бронированную машину и блиндаж оккупантов, пограничники дождались ночи и уничтожили цели", — гордятся своей работой пограничники.

Как воюют пограничники — последние новости

Напомним, недавно артиллеристы-пограничники показали, как бьют по противнику за недавний обстрел Одессы.

В то же время, защитники границы показали кадры ликвидации в Харьковской области российского видеотепловизионного наблюдательного комплекса "Муром".

А также бойцы ГПСУ показали кадры уничтожения российской противотанковой пушки "Рапира", которая была замаскирована близ лесополосы.

Украина
пограничники
Харьковская область
дроны
война в Украине

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