Прикордонники нищать окупантів під Вовчанськом на Харківщині — відео

Українські артилеристи працюють по окупантах на Харківщині. Фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку артилерія бригади "Гарт" Державної прикордонної служби знищує окупантів. Прикордонники показали удари по укриттях загарбників та ворожому транспорту.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України у Telegram у суботу, 10 серпня.

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Артилерійські розрахунки прикордонної бригади "Гарт" завдали чергових ударів по позиціях противника в районі Вовчанська у Харківській області, в яких, зокрема, переховувались загарбники.

У взаємодії з аеророзвідниками прикордонникам-артилеристам вдалося знищити ворожі укриття з піхотою та замаскований транспортний засіб.

"Прикордонники у складі Сил оборони України продовжують успішно виконувати бойові завдання зі знищення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ, що вдерлися й на північ Харківщини", — зазначили в ДПСУ.