Прикордонники нищать окупантів під Вовчанськом на Харківщині — відео

Прикордонники показали успішну роботу артилерії по окупантах на Харківщині
На Вовчанському напрямку артилерія бригади "Гарт" Державної прикордонної служби знищує окупантів. Прикордонники показали удари по укриттях загарбників та ворожому транспорту.
Відео опублікувала Державна прикордонна служба України у Telegram у суботу, 10 серпня.
Удари ДПСУ по росіянах в районі Вовчанська
Артилерійські розрахунки прикордонної бригади "Гарт" завдали чергових ударів по позиціях противника в районі Вовчанська у Харківській області, в яких, зокрема, переховувались загарбники.
У взаємодії з аеророзвідниками прикордонникам-артилеристам вдалося знищити ворожі укриття з піхотою та замаскований транспортний засіб.
"Прикордонники у складі Сил оборони України продовжують успішно виконувати бойові завдання зі знищення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ, що вдерлися й на північ Харківщини", — зазначили в ДПСУ.
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