Пограничники уничтожают окупантов под Волчанском на Харьковщине — видео

Украинские артиллеристы работают по оккупантам в Харьковской области. Фото: ГПСУ

На Волчанском направлении артиллерия бригады "Гарт" Государственной пограничной службы уничтожает оккупантов. Пограничники показали удары по укрытиям захватчиков и вражескому транспорту.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram в субботу, 10 августа.

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Артиллерийские расчеты пограничной бригады "Гарт" нанесли очередные удары по позициям противника в районе Волчанска в Харьковской области, в которых, в частности, скрывались захватчики.

Во взаимодействии с аэроразведчиками пограничникам-артиллеристам удалось уничтожить вражеские укрытия с пехотой и замаскированное транспортное средство.

"Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают успешно выполнять боевые задачи по уничтожению личного состава и техники российско-оккупационных войск, ворвавшихся и на север Харьковщины", — отметили в ГПСУ.