Росія обстріляла з РСЗВ село Лісна Стінка на Харківщині 10 серпня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська у суботу, 10 серпня, здійснили обстріл села Лісна Стінка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 87-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харківщини 10 серпня

Сьогодні близько 15:40 ворог атакував село Лісна Стінка Купʼянського району — загинув 87-річний чоловік.

Також було пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння. За попередньою інформацією, російські окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.