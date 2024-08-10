Росія обстріляла з РСЗВ село Лісна Стінка на Харківщині 10 серпня

Через обстріл росіянами села на Харківщині загинув чоловік — прокуратура розкрила подробиці
10 серпня 2024 17:27
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
Російські війська у суботу, 10 серпня, здійснили обстріл села Лісна Стінка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 87-річний чоловік.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
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Обстріл Харківщини 10 серпня
Сьогодні близько 15:40 ворог атакував село Лісна Стінка Купʼянського району — загинув 87-річний чоловік.
Також було пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння. За попередньою інформацією, російські окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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