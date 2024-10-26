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Пограничники разгромили позиции россиян под Купянском — видео

26 октября 2024 13:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В Харьковской области пограничники уничтожили технику и личный состав россиян — видео
Уничтожение военной техники россиян. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские защитники продолжают уничтожать россиян в Харьковской области. Бойцы наносят ощутимые потери врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в субботу, 26 октября.

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Что уничтожили пограничники

На Купянском направлении пограничники из бригады "Помста" провели очередную результативную операцию, направленную на уничтожение вражеской техники и личного состава.

По данным ГПСУ, во время успешной атаки было уничтожено пять автомобилей россиян, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", военный грузовик и боевую машину пехоты (БМП-2).

В результате операции пограничники ликвидировали семеро оккупантов, еще семерых — ранили.

Напомним, в Харьковской области пограничники ликвидировали захватчика, который хотел обустроить позицию вблизи Волчанска.

А на северном направлении фронта пограничники нанесли удары по позициям российских оккупантов. Бойцы обнаружили и уничтожили минометный расчет РФ и военный автомобиль.

оккупанты россияне война в Украине пограничники Харьковская область ГПСУ

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