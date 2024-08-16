Прикордонники показали, як зачищають Харківщину від росіян

Удар по окупантах на Харківщині. Фото: скриншот

На Харківщині прикордонники вдарили з повітря по позиціях окупантів. За допомогою FPV-дронів бійці Краматорського прикордонного загону атакували дві цілі на Вовчанському напрямку.

Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 16 серпня.

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Удари по позиціях ворога на Вовчанському напрямку

Прикордонники Краматорського прикордонного загону продовжують нищити позиції та склади окупантів на Вовчанському напрямку.

На цей раз оператори FPV-дронів точно поцілили по двох позиціях ворога, який намагався замаскуватися в кущах.

"Грати в хованки на території України для громадян РФ дуже погана ідея", — нагадують прикордонники.