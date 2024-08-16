Пограничники показали, как зачищают Харьковщину от россиян

Удар по оккупантам в Харьковской области. Фото: скриншот

В Харьковской области пограничники ударили с воздуха по позициям оккупантов. С помощью FPV-дронов бойцы Краматорского пограничного отряда атаковали две цели на Волчанском направлении.

Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 16 августа.

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Пограничники Краматорского пограничного отряда продолжают уничтожать позиции и склады оккупантов на Волчанском направлении.

На этот раз операторы FPV-дронов точно попали по двум позициям врага, пытавшегося замаскироваться в кустах.

"Играть в прятки на территории Украины для граждан РФ очень плохая идея", — напоминают пограничники.