Пограничники показали, как зачищают Харьковщину от россиян

Пограничники ударили по позициям оккупантов в Харьковской области — кадры с воздуха
16 августа 2024 16:27
Удар по оккупантам в Харьковской области. Фото: скриншот
В Харьковской области пограничники ударили с воздуха по позициям оккупантов. С помощью FPV-дронов бойцы Краматорского пограничного отряда атаковали две цели на Волчанском направлении.
Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 16 августа.
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Пограничники Краматорского пограничного отряда продолжают уничтожать позиции и склады оккупантов на Волчанском направлении.
На этот раз операторы FPV-дронов точно попали по двум позициям врага, пытавшегося замаскироваться в кустах.
"Играть в прятки на территории Украины для граждан РФ очень плохая идея", — напоминают пограничники.
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