Прикордонники зірвали просування росіян на Харківщині

Удар по окупантах на Харківщині. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Прикордонники бригади "Гарт" не допустили спроб просування російських військ через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку. Вони завдали противнику втрат у живій силі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держприкордонслужбу.

Знищення росіян на Південно-Слобожанському напрямку

Як повідомили у підрозділі, протягом минулого тижня оператори безпілотних літальних апаратів завдали противнику суттєвих втрат. За цей період вони ліквідували 38 російських військових, ще 29 окупантів отримали поранення. Ще шістьох військових РФ прикордонники взяли в полон.

У бригаді наголосили, що підрозділи й надалі ефективно стримують спроби противника прорватися через державний кордон та завдають йому втрат за допомогою безпілотних систем.

Зазначимо, у червні 2025 року у Генштабі повідомили, що Харківський напрямок став Південно-Слобожанським.

"Із 16 червня 2025 року в щоденних зведеннях Генерального штабу Збройних Сил України оновлено найменування напрямків бойових дій. Харківський напрямок офіційно перейменовано на Південно-Слобожанський", — йшлося у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, за тиждень росіяни атакували Харків 24 рази. Ворог застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та ударні безпілотники різних типів.

Водночас Олег Синєгубов анонсував встановлення антидронових сіток на Харківському шосе. Це допоможе мінімізувати наслідки ударів FPV-дронів.