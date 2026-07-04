У Харкові встановлять антидронові сітки через загрозу атак FPV-дронів

Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Facebook

У Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Антидронові сітки з'являться на Харківському шосе

За його словами, рішення про встановлення антидронових сіток уже ухвалене. Наразі триває визначення пріоритетних ділянок, де насамперед облаштують захисні конструкції, а також служб, які виконуватимуть відповідні роботи.

Синєгубов наголосив, що антидронові сітки не є повноцінним засобом захисту від повітряних атак. Вони покликані лише мінімізувати наслідки ударів FPV-дронів.

Водночас, за словами очільника ОВА, головним завданням залишається виявлення та знищення російських FPV-дронів ще до того, як вони наблизяться до Харкова.

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