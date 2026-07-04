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Головна Харків Синєгубов анонсував встановлення антидронових сіток на Харківському шосе

Синєгубов анонсував встановлення антидронових сіток на Харківському шосе

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 21:59
У Харкові встановлять антидронові сітки через загрозу атак FPV-дронів
Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Facebook

У Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Антидронові сітки з'являться на Харківському шосе

За його словами, рішення про встановлення антидронових сіток уже ухвалене. Наразі триває визначення пріоритетних ділянок, де насамперед облаштують захисні конструкції, а також служб, які виконуватимуть відповідні роботи.

Синєгубов наголосив, що антидронові сітки не є повноцінним засобом захисту від повітряних атак. Вони покликані лише мінімізувати наслідки ударів FPV-дронів.

Водночас, за словами очільника ОВА, головним завданням залишається виявлення та знищення російських FPV-дронів ще до того, як вони наблизяться до Харкова.

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Новини.LIVE повідомляли, що у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення внаслідок російського удару по Лозовій на Харківщині в ніч на 3 липня. Лікарі понад добу боролися за її життя, однак врятувати дитину не вдалося.

Новини.LIVE писали, що вдень 4 липня російські війська атакували Харків безпілотниками. Один із реактивних "Шахедів" влучив поблизу торговельного центру у Слобідському районі, спричинивши пожежу на території цивільного підприємства.

Харків Олег Синєгубов FPV-дрони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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