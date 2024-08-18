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Прикордонники знищили мінометами опорні пункти росіян під Вовчанськом — ефектні кадри

18 серпня 2024 14:17
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Прикордонники показали, як зачищають Вовчанськ від окупантів — відео
Міномет бригади ДПСУ "Гарт" в окопі. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Поблизу Вовчанська Харківської області українські прикордонники з бригади "Гарт" знищили три опорні пункти російських військ. Для цього вартові кордону використали міномети.

Кадри роботи мінометної бригади показали у пресслужбі ДПСУ у неділю, 18 серпня. 

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На опублікованих кадрах видно, що мінометники бригади атакували три опорні пункти російських військ. Вони підтвердили повну руйнацію укріплень та наразі встановлюють кількість потенційних загиблих окупантів. 

битва за вовчанськ дпсу
Момент ураження опорного пункту ворога. Джерело: скриншот

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