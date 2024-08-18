Прикордонники показали, як зачищають Вовчанськ від окупантів — відео

Міномет бригади ДПСУ "Гарт" в окопі. Фото: скриншот

Поблизу Вовчанська Харківської області українські прикордонники з бригади "Гарт" знищили три опорні пункти російських військ. Для цього вартові кордону використали міномети.

Кадри роботи мінометної бригади показали у пресслужбі ДПСУ у неділю, 18 серпня.

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На опублікованих кадрах видно, що мінометники бригади атакували три опорні пункти російських військ. Вони підтвердили повну руйнацію укріплень та наразі встановлюють кількість потенційних загиблих окупантів.