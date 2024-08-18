Пограничники показали, как зачищают Волчанск от оккупантов

Пограничники уничтожили минометами опорные пункты россиян под Волчанском — эффектные кадры
18 августа 2024 14:17
Миномет бригады ГНСУ "Гарт" в окопе. Фото: скриншот
Вблизи Волчанска Харьковской области украинские пограничники из бригады "Гарт" уничтожили три опорных пункта российских войск. Для этого стражи границы использовали минометы.
Кадры работы минометной бригады показали в пресс-службе ГПСУ в воскресенье, 18 августа.
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На опубликованных кадрах видно, что минометчики бригады атаковали три опорных пункта российских войск. Они подтвердили полное разрушение укреплений и устанавливают количество потенциальных погибших оккупантов.
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