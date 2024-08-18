Пограничники показали, как зачищают Волчанск от оккупантов

Миномет бригады ГНСУ "Гарт" в окопе. Фото: скриншот

Вблизи Волчанска Харьковской области украинские пограничники из бригады "Гарт" уничтожили три опорных пункта российских войск. Для этого стражи границы использовали минометы.

Кадры работы минометной бригады показали в пресс-службе ГПСУ в воскресенье, 18 августа.

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На опубликованных кадрах видно, что минометчики бригады атаковали три опорных пункта российских войск. Они подтвердили полное разрушение укреплений и устанавливают количество потенциальных погибших оккупантов.