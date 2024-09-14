Атаки на Харківщину 13 вересня — які наслідки та де є руйнування

Наслідки російської атаки у смт Золочів. Фото: Олег Синєгубов

Окупанти не припиняють атакувати Харківську область. Впродовж минулої доби вибухи лунали у кількох населених пунктах, є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Росія атакувала у п'ятницю, 13 вересня, в Ізюмському районі село Борова. Там спалахнула хвоя на площі 6,6 гектара. Внаслідок обстрілів постраждав 67-річний чоловік. Також низка потужних вибухів пролунала у Куп'янському районі: у місті Куп'янськ від атаки FPV-дрону постраждала 30-річна жінка, зруйнований хлібзавод, а також поранено 64-річного чоловіка. Також там внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Новоосинове постраждав 65-річний чоловік, а в селі Дворічна поранення дістав 47-річний чоловік.

Окрім того, росіяни не припиняють застосовувати КАБи по території Харківщини. О 23:10 13 вересня окупанти атакували смт Золочів. Там пошкоджено шість приватних домівок та дві господарчі споруди, а також три авто.

Зруйновані приватні будинки в смт Золочів на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Пошкоджене цивільне авто у Харківській області, смт Золочів. Фото: Харківська ОВА

Яка ситуація у Харківській області 14 вересня

Сьогодні, 14 вересня, Росія застосувала КАБ по місті Харкову на Холодногірський район. Бомба влучила по території будівництва житлового комплексу, але не розірвалась.

Тим часом на Харківському напрямку були чотири бої між ЗСУ та армією Росії. Сили оборони відбили ворожі штурми біля Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Куп'янському напрямку — 11 боїв біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.