Война в Украине — пограничники ликвидировали технику и пехоту россиян в Харьковской области

Техника противника на фронте. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают ликвидировать россиян и их технику. В частности, пограничники благодаря дронам нанесли удары по противнику в Харьковской области.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 14 сентября.

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На Харьковщине пограничники бригады "Месть" уничтожили российскую технику, вражескую пехоту и укрытия противника. Ликвидировать цели украинским защитникам удалось благодаря дронам-камикадзе и "бомберам".

Заметим, украинские дроны-бомберы появляются преимущественно ночью, уничтожают цель и моментально исчезают в темноте.