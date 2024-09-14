Война в Украине — пограничники ликвидировали технику и пехоту россиян в Харьковской области

Пограничники уничтожили технику и пехоту россиян в Харьковской области — эффектное видео
14 сентября 2024 19:29
Техника противника на фронте. Фото: скриншот
Украинские защитники продолжают ликвидировать россиян и их технику. В частности, пограничники благодаря дронам нанесли удары по противнику в Харьковской области.
Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 14 сентября.
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На Харьковщине пограничники бригады "Месть" уничтожили российскую технику, вражескую пехоту и укрытия противника. Ликвидировать цели украинским защитникам удалось благодаря дронам-камикадзе и "бомберам".
Заметим, украинские дроны-бомберы появляются преимущественно ночью, уничтожают цель и моментально исчезают в темноте.
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