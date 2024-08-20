На Харківщині чоловік принижував ЗСУ в проросійських соцмережах

Принижував ЗСУ в проросійських соцмережах — на Харківщині судитимуть чоловіка
Житель Харківської області на проросійських інтернет-майданчиках принижував українських бійців. Чоловіка судитимуть, йому загрожує до восьми років з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 20 серпня.
Що відомо про діяльність чоловіка
Правоохоронці розповіли, що обвинувачений — мешканець селища Пісочин Харківського району. З початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України він підтримував на просторах інтернету державу-агресора.
У Telegram чоловік вступив у проросійські групи, де активно коментував пропагандистські пости.
"Харків — російське місто. І тепер через те, що з 2014 року понаїхали сюди всякі, для яких Бандера це батько, доводиться їх викурювати ракетами. Іншого виходу немає, самі йти не хочуть", — писав підозрюваний під однією з публікацій.
Також чоловік у своїх коментарях на кремлівських майданчиках називав військовослужбовців ЗСУ "террористами" та іншими образливими словами. Він додав, що українським бійцям, на його думку, краще одразу потрапляти у полон російської армії.
"Такі характеристики демонструють зневажливе ставлення обвинуваченого до українських військових та водночас імпліцитно підкреслюють значущість і перевагу військових формувань РФ", — кажуть правоохоронці.
Як покарають чоловіка
Зазначається, що прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, вчиненому повторно.
Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Фігуранту загрожує до восьми років з конфіскацією майна.
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