На Харківщині чоловік принижував ЗСУ в проросійських соцмережах

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Житель Харківської області на проросійських інтернет-майданчиках принижував українських бійців. Чоловіка судитимуть, йому загрожує до восьми років з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 20 серпня.

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Що відомо про діяльність чоловіка

Правоохоронці розповіли, що обвинувачений — мешканець селища Пісочин Харківського району. З початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України він підтримував на просторах інтернету державу-агресора.

У Telegram чоловік вступив у проросійські групи, де активно коментував пропагандистські пости.

"Харків — російське місто. І тепер через те, що з 2014 року понаїхали сюди всякі, для яких Бандера це батько, доводиться їх викурювати ракетами. Іншого виходу немає, самі йти не хочуть", — писав підозрюваний під однією з публікацій.

Також чоловік у своїх коментарях на кремлівських майданчиках називав військовослужбовців ЗСУ "террористами" та іншими образливими словами. Він додав, що українським бійцям, на його думку, краще одразу потрапляти у полон російської армії.

"Такі характеристики демонструють зневажливе ставлення обвинуваченого до українських військових та водночас імпліцитно підкреслюють значущість і перевагу військових формувань РФ", — кажуть правоохоронці.

Як покарають чоловіка

Зазначається, що прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, вчиненому повторно.

Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Фігуранту загрожує до восьми років з конфіскацією майна.