Четверо мирних жителів постраждали через обстріли Харківщини за добу

Руйнування внаслідок обстрілу Харківщини. Фото: ОВА

Ворог невпинно обстрілює Харківщину. За минулу добу від дій окупантів постраждали чотири мирні жителі.

Про це написав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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"23:30 м. Куп'янськ. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 47-річний чоловік... 16:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Унаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждали чоловік і жінка віком 54 роки... 10:30 Куп'янський район, с. Новоосинове. Унаслідок обстрілу постраждала жінка 78 років", — написав Синєгубов.

Руйнування внаслідок обстрілу Харківщини. Фото: ОВА

За його словами, у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіли два приватних будинки, в Андріївці Ізюмського району - господарська будівля. У місті Куп'янськ пошкоджено будинок та автомобіль. Також унаслідок обстрілів зафіксовано загоряння трави та очерету.

У вівторок, 20 серпня, вранці близько 6:00 окупанти завдали удару по Куп'янську-Вузловому, повідомив Синєгубов. Інформація про пошкодження і постраждалих наразі уточнюється.

У селищі Борова Ізюмського району внаслідок нічних обстрілів горіли три приватних будинки.