В Харьковской области мужчина унижал ВСУ в пророссийских соцсетях

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Житель Харьковской области на пророссийских интернет-площадках унижал украинских бойцов. Мужчину будут судить, ему грозит до восьми лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 20 августа.

Читайте также:

Что известно о деятельности мужчины

Правоохранители рассказали, что обвиняемый — житель села Песочин Харьковского района. С начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины он поддерживал на просторах Интернета государство-агрессора.

В Telegram мужчина вступил в пророссийские группы, где активно комментировал пропагандистские посты.

"Харьков — российский город. И теперь из-за того, что с 2014 года понаехали сюда всякие, для которых Бандера это отец, приходится их выкуривать ракетами. Другого выхода нет, сами идти не хотят", — писал подозреваемый под одной из публикаций.

Также мужчина в своих комментариях на кремлевских площадках называл военнослужащих ВСУ "террористами" и другими оскорбительными словами. Он добавил, что украинским бойцам, по его мнению, лучше сразу попадать в плен российской армии.

"Такие характеристики демонстрируют пренебрежительное отношение обвиняемого к украинским военным и одновременно имплицитно подчеркивают значимость и преимущество военных формирований РФ", — говорят правоохранители.

Как накажут мужчину

Отмечается, что прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего мужчины в оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном повторно.

Мужчину будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области. Фигуранту грозит до восьми лет с конфискацией имущества.