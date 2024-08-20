В Харьковской области мужчина унижал ВСУ в пророссийских соцсетях

Унижал ВСУ в пророссийских соцсетях — в Харьковской области будут судить мужчину
Житель Харьковской области на пророссийских интернет-площадках унижал украинских бойцов. Мужчину будут судить, ему грозит до восьми лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 20 августа.
Что известно о деятельности мужчины
Правоохранители рассказали, что обвиняемый — житель села Песочин Харьковского района. С начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины он поддерживал на просторах Интернета государство-агрессора.
В Telegram мужчина вступил в пророссийские группы, где активно комментировал пропагандистские посты.
"Харьков — российский город. И теперь из-за того, что с 2014 года понаехали сюда всякие, для которых Бандера это отец, приходится их выкуривать ракетами. Другого выхода нет, сами идти не хотят", — писал подозреваемый под одной из публикаций.
Также мужчина в своих комментариях на кремлевских площадках называл военнослужащих ВСУ "террористами" и другими оскорбительными словами. Он добавил, что украинским бойцам, по его мнению, лучше сразу попадать в плен российской армии.
"Такие характеристики демонстрируют пренебрежительное отношение обвиняемого к украинским военным и одновременно имплицитно подчеркивают значимость и преимущество военных формирований РФ", — говорят правоохранители.
Как накажут мужчину
Отмечается, что прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего мужчины в оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном повторно.
Мужчину будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области. Фигуранту грозит до восьми лет с конфискацией имущества.
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