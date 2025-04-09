Фумінорі Цучіко став громадянином України, але ПриватБанк не дозволяє йому збирати донати на картку

Японський волонтер Фумінорі Цучіко у Харкові. Фото: Facebook/Фумінорі Цучіко

У Харкові всі знають незвичайного волонтера з далекої Японії — Фумінорі Цучіко. Він відкрив благодійне Fumi Caffe на Салтівці, в якому безплатно годує тих, хто через війну не має грошей на їжу. Але ПриватБанк зробив так, що тепер волонтеру доводиться припиняти свою благодійну діяльність.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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ПриватБанк не дозволяє надсилати на картку Фумінорі пожертвування від українців. Він може тільки сам класти на цю картку гроші. В банку стверджують, що Фумінорі не є резидентом України, хоча сам Цучіко вже отримав українське громадянство.

Фумінорі Цучіко з українським паспортом. Фото: Новини.LIVE

Раніше Фумінорі не міг отримати дозвіл на проживання через відмови в міграційній службі. Після того, як він став громадянином України у нього виникли проблеми з отриманням пожертвувань на картку ПриватБанку.

Через це волонтерське безплатне кафе мусить припинити свою роботу. Сам Фумінорі каже, що 25 квітня збере весь колектив, щоб зрозуміти, що робити далі.

Ми вже писали про японськогой волонтера Фумінорі Цучіко, який збирає донати у центрі Харкова. Кошти потрібні для утримання його кафе, в якому щодня безплатно роздають понад 1 000 обідів українцям.

Раніше повідомлялось, що в Одесі невідомі пошкодили автомобіль відомої проукраїнської активістки та зоозахисниці Яни Тітаренко. Інцидент стався одразу після виходу телепередачі про її діяльність. Активістка підозрює, що це була навмисна акція залякування.