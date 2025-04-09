Фуминори Цучико стал гражданином Украины, но ПриватБанк не позволяет ему собирать донаты на карту

Японский волонтер Фуминори Цучико в Харькове. Фото: Facebook/Фуминори Цучико

В Харькове все знают необычного волонтера из далекой Японии — Фуминори Цучико. Он открыл благотворительное Fumi Caffe на Салтовке, в котором бесплатно кормит тех, кто из-за войны не имеет денег на еду. Но ПриватБанк сделал так, что теперь волонтеру приходится прекращать свою благотворительную деятельность.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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ПриватБанк не позволяет присылать на карту Фуминори пожертвования от украинцев. Он может только сам класть на эту карту деньги. В банке утверждают, что Фуминори не является резидентом Украины, хотя сам Цучико уже получил украинское гражданство.

Фуминори Цучико с украинским паспортом. Фото: Новини.LIVE

Ранее Фуминори не мог получить вид на жительство из-за отказов в миграционной службе. После того, как он стал гражданином Украины у него возникли проблемы с получением пожертвований на карту ПриватБанка.

Из-за этого волонтерское бесплатное кафе должно прекратить свою работу. Сам Фуминори говорит, что 25 апреля соберет весь коллектив, чтобы понять, что делать дальше.

Мы уже писали о японском волонтере Фуминори Цучико, который собирает донаты в центре Харькова. Средства нужны для содержания его кафе, в котором ежедневно бесплатно раздают более 1 000 обедов украинцам.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные повредили автомобиль известной проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко. Инцидент произошел сразу после выхода телепередачи о ее деятельности. Активистка подозревает, что это была преднамеренная акция запугивания.