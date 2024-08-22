Поліція викрила шахраїв, які привласнювали кошти виділені на відбудову зруйнованого житла

Поліція здійснює обшуки. Фото: Національна поліція Харківської області

Правоохоронні органи викрили групу осіб, які організували масштабну шахрайську схему з метою незаконного привласнення державних коштів, призначених для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Про це повідомила поліція Харківської області у четвер, 22 серпня.

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Шахрайська схема привласнення державних речей

Зловмисники подавали до державних установ підроблені документи, що містили неправдиві дані про право власності на нерухомість, яка нібито постраждала під час російської агресії проти України. Однак насправді ця нерухомість не зазнала руйнувань унаслідок бойових дій.

За даними слідчих Ізюмського районного управління поліції Харківщини, злочинна схема діяла в 2023-2024 роках на території Ізюмського району. Організатори разом із представниками місцевих громад виготовляли документи з фіктивними відомостями про нібито зруйновану нерухомість. Після цього ці підроблені документи подавалися до державних органів для отримання фінансових компенсацій, призначених для купівлі нового житла, хоча реальних пошкоджень будинків не було.

Під час інспекції деяких об'єктів нерухомості слідчі не виявили слідів руйнувань, які могли б бути результатом військових дій. Зараз ведуться вибухотехнічні та будівельні експертизи, які мають підтвердити факт шахрайських дій.

Правоохоронці Ізюма спільно з карним розшуком та спецпризначенцями провели серію обшуків на 26 об'єктах, включаючи житла і робочі місця підозрюваних, а також сховища з підробленими документами. Внаслідок обшуків були вилучені фальсифіковані документи, мобільні телефони, гроші та комп'ютерна техніка.

Зловмисникам загрожує від п'яти до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.