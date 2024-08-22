Полиция разоблачила мошенников, которые присваивали средства, выделенные на восстановление разрушенного жилья

Полиция производит обыски. Фото: Национальная полиция Харьковской области

Правоохранительные органы разоблачили группу лиц, организовавших масштабную мошенническую схему с целью незаконного присвоения государственных средств, предназначенных для восстановления жилья, поврежденного в результате российской агрессии. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в четверг, 22 августа.

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Мошенническая схема присвоения государственных вещей

Злоумышленники подавали в государственные учреждения поддельные документы, содержащие неправдивые данные о праве собственности на недвижимость, якобы пострадавшей во время российской агрессии против Украины. Однако на самом деле эта недвижимость не была разрушения вследствие боевых действий.

По данным следователей Изюмского районного управления полиции Харьковской области, преступная схема действовала в 2023-2024 годах на территории Изюмского района. Организаторы вместе с представителями местных общин производили документы с фиктивными сведениями о якобы разрушенной недвижимости. После этого эти поддельные документы подавались государственным органам для получения финансовых компенсаций, предназначенных для покупки нового жилья, хотя реальных повреждений домов не было.

Во время инспекции некоторых объектов недвижимости следователи не обнаружили следы разрушений, которые могли бы быть результатом военных действий. Сейчас ведутся взрывотехнические и строительные экспертизы, подтверждающие факт мошеннических действий.

Правоохранители Изюма совместно с уголовным розыском и спецназовцами провели серию обысков на 26 объектах, включая жилья и рабочие места подозреваемых, а также хранилища с поддельными документами. В результате обысков были изъяты фальсифицированные документы, мобильные телефоны, деньги и компьютерная техника.

Злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.