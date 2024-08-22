У Харківській області прикордонники знищили укриття росіян з особовим складом

На Харківщині прикордонники вдарили по скупченню окупантів
22 серпня 2024 13:56
Удар дроном по окупантах на Харківщині. Фото: скриншот
На Харківщині бійці "Сталевого кордону" вдарили по російських піхотинцях, які намагалися сховатися у госпбудівлі. Втрати ворога уточнюються.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у четвер, 22 серпня.
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Як повідомили в ДПСУ, на Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили скупчення окупантів поблизу укриття.
"Після того, як ворожі піхотинці зайшли у хлів, прикордонники влучно знищили його дроном-камікадзе", — розповіли прикордонники.
Втрати противника уточнюються.
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