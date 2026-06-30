Приїхала до Харкова за дипломом: подруга про загиблу студентку

Пам'ятний стенд загиблій. Фото: Анна Шоферова

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російський авіаудар по Харкову забрав життя 23-річної випускниці Харківського національного медичного університету Фатіми. Дівчина спеціально приїхала з Німеччини, щоб отримати диплом і зустрітися з одногрупниками. Її подруга Ада, яка також закінчила виш, дістала тяжкі поранення й перебуває в реанімації. Однокурсники кажуть, що замість святкування випускного тепер об'єдналися, аби підтримати постраждалу.

Журналісти Новини.LIVЕ поспілкувалися із одногрупницею загиблої.

Трагедія замість свята

Фатіма жила в Німеччині, але приїхала до Харкова лише на кілька днів. Вона планувала забрати диплом, побачитися з друзями та незабаром повернутися назад. Російська керована авіабомба влучила зовсім поруч, і дівчина загинула на місці, а її подруга Ада отримала тяжкі поранення.

Випускниця ХНМУ, яка була старостою курсу, розповіла, що трагедія стала шоком для всіх студентів. За її словами, дівчата приїхали до України самі, адже вже жили в Німеччині, і через кілька днів мали повертатися назад.

"Я спершу дізналася з університету, тому що зателефонувала старості їхньої групи і почула, що Фатіма загинула, а Ада поранена. Ми відразу почали шукати, в якій лікарні знаходиться Ада, щоб хтось міг приїхати до неї, адже дівчата тут самі. Вони приїхали лише на видачу дипломів, а самі проживають у Німеччині", — розповіла випускниця.

Після трагедії офіційний випускний скасували. Група загиблої не прийшла на вручення дипломів на знак солідарності, а під час церемонії в університеті вшанували пам'ять Фатіми хвилиною мовчання.

Допомога родинам

За словами випускниці, студенти постійно підтримують зв'язок із лікарнею, де перебуває Ада. Вона зазначила, що поки всім необхідним дівчину забезпечують, однак однокурсники готові допомогти в будь-який момент.

"Усі студенти запитують про її стан, усі готові чим завгодно допомогти. Для нас це був величезний шок. Дуже змішані емоції, бо начебто випускний, але ти не можеш повноцінно радіти, поки наша дівчинка бореться за життя, а інша загинула", — сказала вона.

Випускниця додала, що зараз для всіх найважливіше — одужання Ади. Студенти продовжують стежити за її станом і сподіваються, що дівчина зможе якнайшвидше одужати.

Що відомо про обстріл

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова вдень 29 червня. Один із КАБів влучив у проїжджу частину. Внаслідок атаки загинула 23-річна дівчина, ще 12 людей зазнали поранень або пережили гостру реакцію на стрес. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані з вибуховими пораненнями та опіками. Через удар у районі пошкоджено трамвай, електромережу, понад 15 автомобілів, будівлю підприємства та житлові будинки поруч.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, 28 червня, російські війська атакували Харків і ще 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 26 постраждали, серед них двоє дітей. Під ударами опинилися житлові квартали, підприємства, автозаправні станції та склади. Ворог також масовано застосовував авіабомби й ударні безпілотники.

Також Новини.LIVЕ писали, що ситуаційний центр щодня збирає та аналізує дані про кожен російський удар по Харкову, що дозволяє швидше реагувати на обстріли та координувати дії з усіма службами, а також розуміти нові загрози та зміни в тактиці дій противника. Зокрема, за останній тиждень було зафіксовано 18 російських атак.