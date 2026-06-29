Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові зросла кількість поранених після удару КАБ

У Харкові зросла кількість поранених після удару КАБ

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 17:49
Удар КАБ по Харкову: кількість поранених зросла до 10, є загибла
Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ по Харкову. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Холодногірському району.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Кількість постраждалих після удару КАБ зросла до десяти

За його словами, станом на цей час відомо про десятьох поранених. Серед постраждалих є люди з тяжкими травмами.

У Холодногірському районі зафіксовано ще один приліт. На щастя, керована авіабомба (КАБ) не здетонувала. Наразі на місці працюють вибухотехніки.

У Харкові зросла кількість поранених після удару КАБ - фото 1
Наслідки атаки РФ по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Також підтверджено загибель однієї людини. Жертвою російського обстрілу стала 23-річна дівчина.

Читайте також:

"Одна дівчина перебувала у вкрай важкому стані, їй одразу почали надавати медичну допомогу. Вона отримала осколкове поранення та втратила нижню кінцівку", — сказав волонтер Червоного Хреста.

Раніше Терехов повідомляв, що внаслідок удару були пошкоджені трамвай, електрична мережа, понад 15 автомобілів, будівля підприємства та житлові будинки, розташовані поблизу місця влучання.

На місці атаки продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація про наслідки російського обстрілу уточнюється.

У Харкові зросла кількість поранених після удару КАБ - фото 1
Заява Ігора Терехова. Скріншот: Ігор Терехов/Telegram

"Другий КАБ, на превеликий жаль, влучив у проїжджу частину. У цей час там була велика кількість перехожих, поруч знаходився трамвай, який проїжджав повз. Станом на цю секунду маємо 10 постраждалих осіб, одна людина загинула. Ще одна людина перебуває у вкрай важкому стані, вона госпіталізована, медики борються за її життя. Встановлено, що близько восьми багатоквартирних будинків зазнали впливу вибухової хвилі — там вибиті вікна. Комунальні служби Харківської міської ради зараз займаються усуненням наслідків та ліквідацією обстрілу", — повідомив у коментарі журналістам Новини.LIVE директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких

Також він додав, що загибла жінка була перехожою, а КАБ влучив приблизно за п’ять метрів від неї.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що минулої доби, 28 червня, російські війська завдали ударів по Харкову та ще 24 населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 26 отримали поранення, серед них — двоє дітей. Під ворожими ударами опинилися житлові квартали, підприємства, автозаправні станції та складські приміщення. 

Новини.LIVE інформували, що 28 червня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар російського безпілотника типу "Шахед" по Шевченківському району міста. Ворожий дрон влучив на територію автозаправної станції, після чого на місце події оперативно прибули екстрені служби.

Харків Ігор Терехов атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації