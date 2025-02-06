Росія атакувала ринок Барабашово у Харкові — фото та відео наслідків

Наслідки атаки "Шахеда" на ринок "Барабашово" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 6 лютого російські окупанти завдали удару по одному з найбільших ринків Харкова, розташованому в Київському районі міста. На ринку "Барабашово" виникла пожежа та серйозні руйнування.

Новини.LIVE побували на місці події.

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За словами мера Ігоря Терехова, удар відбувся по території, що прилягає до транспортної інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула пожежа у торгівельних павільйонах.

Кореспондент Новини.LIVE уточнив, що ворог застосував для атаки ударний безпілотник "Герань-2".

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Дірка у даху критого ринку "Барабашово". Фото: Новини.LIVE

Харків'янин висловився про атаку на ринок

Очевидці повідомляють, що ринок "Барабашово" уже зазнав значних руйнувань у 2022 році під час ворожих обстрілів.

Один із працівників ринку розповів, що підприємці місяцями намагалися відновити торгові місця після попередньої атаки, яка спричинила масштабну пожежу, однак цієї ночі окупанти завдали нового удару, знову зруйнувавши торговельні ряди.

Наразі на місці атаки тривають роботи з ліквідації наслідків. Працівники ринку та власники магазинів власноруч прибирають уламки скла, тощо.

Нагадаємо, вночі, 6 лютого, у Харкові пролунав потужний вибух. У Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки атаки безпілотниками на Київський район у Харкові.