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Продавец из "Барабашово" отреагировал на атаку на Харьков — видео

6 февраля 2025 10:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала рынок Барабашово в Харькове — фото и видео последствий
Последствия атаки "Шахеда" на рынок "Барабашово" в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 6 февраля российские оккупанты нанесли удар по одному из крупнейших рынков Харькова, расположенному в Киевском районе города. На рынке "Барабашово" возник пожар и серьезные разрушения.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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По словам мэра Игоря Терехова, удар произошел по территории, прилегающей к транспортной инфраструктуре. В результате атаки вспыхнул пожар в торговых павильонах.

Корреспондент Новини.LIVE уточнил, что враг применил для атаки ударный беспилотник "Герань-2".

Барабашово
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
Барабашово 6 лютого
Дырка в крыше крытого рынка "Барабашово". Фото: Новини.LIVE

Харьковчанин высказался об атаке на рынок

Очевидцы сообщают, что рынок "Барабашово" уже претерпел значительные разрушения в 2022 году во время вражеских обстрелов.

Один из работников рынка рассказал, что предприниматели месяцами пытались восстановить торговые места после предыдущей атаки, которая вызвала масштабный пожар, однако этой ночью оккупанты нанесли новый удар, снова разрушив торговые ряды.

Сейчас на месте атаки продолжаются работы по ликвидации последствий. Работники рынка и владельцы магазинов собственноручно убирают осколки стекла и тому подобное.

Напомним, ночью, 6 февраля, в Харькове прогремел мощный взрыв. В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях атаки беспилотниками на Киевский район в Харькове.

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