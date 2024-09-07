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Прокуратура розпочала розслідування щодо побиття харків'янина працівниками ТЦК

7 вересня 2024 23:36
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Прокуратура перевірить Салтівське РТЦК після того, як його представник побив військовозобов'язаного
Перевірка документів ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Харкові Спеціальна прокуратура у сфері оборони почала досудове розслідування щодо хуліганських дій представників Салтівського РТЦК. З'ясовуються всі обставини інциденту, коли постраждав один з мешканців Харкова. 

Про це прокуратура повідомляє 7 вересня на своїй сторінці у Facebook.

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Повідомлення Спецпрокуратури. Фото: Скриншот

Харківські слідчі вже з'ясували коло причетних осіб до цього інциденту. Зараз вивчаються відеозаписи події, маршрутні листи Салтівського РТЦК, тощо.

На цей момент слідством передбачена санкція по статті 296  КК України — хуліганство. Мінімальне покарання — штраф 1700 грн, а максимальне — до п’яти років обмеження волі.

В чому суть конфлікту

В соцмережах днями з'явилось повідомлення з відеороликом, на якому представник ТЦК влаштував бійку з військовозобов'язаним. На це повідомлення вже відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Згодом в Харківському ОТЦК та СП підтвердили, що їхній співробітник побив чоловіка на відео. У відомстві зазначили, що громадяни, нехтуючи вимогами законодавства, відмовилися надати документи для перевірки. Один з учасників інциденту, ймовірно, намагаючись спровокувати військовослужбовців, почав їх непристойно ображати.

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бійка Харків хуліганство мобілізація ТЦК та СП права

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