Прокуратура проверит Салтовское РТЦК после того, как его представитель избил военнообязанного

Проверка документов ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове Специальная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование хулиганских действий представителей Салтовского РТЦК. Выясняются все обстоятельства инцидента, в котором пострадал один из жителей Харькова.

Об этом прокуратура сообщает 7 сентября на своей странице в Facebook.

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Ход расследования сейчас

Сообщение Спецпрокуратуры. Фото: Скриншот

Харьковские следователи уже выяснили круг причастных к этому инциденту. Сейчас изучаются видеозаписи происшествия, маршрутные письма Салтовского РТЦК и т.д.

В настоящее время следствием предусмотрена санкция по статье 296 УК Украины — хулиганство. Минимальное наказание — штраф 1700 грн, а максимальное — до пяти лет ограничения свободы.

В чем суть конфликта

В соцсетях на днях появилось сообщение с видеороликом, на котором представитель ТЦК устроил драку с военнообязанным. На это сообщение уже отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Впоследствии в Харьковском ОТЦК и СП подтвердили, что их сотрудник избил мужчину на видео. В ведомстве отметили, что граждане, пренебрегая требованиями законодательства, отказались предоставить документы для проверки. Один из участников инцидента, вероятно, пытаясь спровоцировать военнослужащих, начал их неприлично оскорблять.