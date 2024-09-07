Росія скинула авіабомби на Харків — фото масштабних руйнувань

Зруйнований російським ударом будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

У суботу, 7 вересня, російська армія вдарила фугасними авіабомбами (ФАБ) по Харкову та передмістю. Є поранені та руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Наслідки удару по Харкову

За даними прокуратури, окупанти завдали удару близько 16:00. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб.

Правоохоронці фіксують наслідки російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що у Салтівському районі Харкова пошкоджено приміщення приватного підприємства.

"Отримав поранення 61-річний охоронець. Також пошкоджено дев'ять транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Знищена автівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

В Індустріальному районі міста зафіксовано влучання по території садового товариства.

Там загорілася господарча споруда. Ніхто не постраждав.

Пожежа після обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

У селищі Мала Данилівка Харківського району горів житлових будинок, ще щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено.

"Постраждали три жінки та чоловік. У потерпілих гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження", — додали правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.