Прокуратура відсудила ділянку з озером у Харкові вартістю майже 205 млн грн

Правоохоронці біля озера Очерет у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За ініціативи прокуратури державі повернуть земельну ділянку вартістю майже 205 млн грн, на якій розташоване озеро Очерет. Вона знаходиться у Харкові по вулиці Кільцевій і вулиці Гризодубової.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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У відомстві розповіли, що на підставі рішення органу місцевого самоврядування було дозволено відведення земельної ділянки для організації сільського господарства фізичній особі, про що видано державний акт на право приватної власності. Земельна ділянка, про яку йдеться, розташована в Харкові по вулиці Кільцевій і вулиці Гризодубової. ЇЇ площа складає майже 13 га, а вартість — майже 205 млн грн.

Згідно з геодезичним звітом, на цій ділянці розташований водний об’єкт — озеро Очерет.

Озеро Очерет у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури міста Харкова, поданий в інтересах держави в особі Харківської міської ради, про визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, визнання недійсним державного акта на землю та земельної ділянки", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Харкові правоохоронці викрили місцевого жителя, який продавав унікальні металеві вироби Скіфської доби за 350 тис. грн. Наразі вирішується питання щодо повідомлення харківʼянину про підозру.