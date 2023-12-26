У Харкові викрили ділка, який продавав унікальні вироби Скіфської доби

Металеві вироби Скіфської доби. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові правоохоронці викрили місцевого жителя, який продавав унікальні металеві вироби Скіфської доби за 350 тис. грн. Наразі вирішується питання щодо повідомлення харківʼянину про підозру.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Як відомо, 48-річний харківʼянин виставив на інтернет-аукціоні оголошення про продаж металевих виробів скіфського походження.

"Набір бронзоливарника (2 тис. до н.е.) та котел (скіфи). Загальна вага понад 21 кг. Ціна 350 тис. грн", — йдеться в оголошені.

Відповідно до заяви генерального директора Національного музею історії України, вказані металеві вироби мають історичну і культурну цінність і їх привласнено незаконно.

У чому унікальність виробів

Фахівці розповіли, що це надзвичайно рідкісна археологічна знахідка, яка належала стародавньому майстру-ливару. На фотографіях видно понад 60 уламків бронзових знарядь та казанок. Серед них є предмети, дещо схожі на серпи культури Ґава-Голігради.

Металеві вироби Скіфської доби. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Металеві вироби Скіфської доби. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Знахідки подібних комплексів до сьогодні взагалі невідомі, особливо якщо йдеться про Харківську область. Уламки бронзових серпів належать до більш раннього періоду, а їх аналоги відомі тільки на заході України", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що унікальність цього скарбу полягає в тому, що він одночасно дає нову інформацію про стародавні технологічні прийоми, торгівельні зв’язки та економічний рівень суспільства.

Яке покарання чекає на "торговця"

Правоохоронці вже провели обшуки за місцями проживань харківʼянина. Наразі історична знахідка вилучена, а надалі на неї буде накладено арешт.

Вирішується питання щодо повідомлення харківʼянину про підозру.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові ліквідували ще одну шахрайську схему, учасники якої виманювали гроші у сімей українських захисників. Зокрема, військові та поліція викрили місцевого жителя, який видурював 10 тисяч доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.