Прокуратура отсудила участок с озером в Харькове стоимостью около 205 млн. грн

Правоохранители возле озера Очерет в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По инициативе прокуратуры государству вернут земельный участок стоимостью почти 205 млн. грн, на котором расположено озеро Очерет. Она находится в Харькове по улице Кольцевой и улице Гризодубовой.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Что известно о деле

В ведомстве рассказали, что на основании решения органа местного самоуправления был разрешен отвод земельного участка для организации сельского хозяйства физическому лицу, о чем выдан государственный акт на право частной собственности. Земельный участок, о котором идет речь, расположен в Харькове по улице Кольцевой и улице Гризодубовой. Его площадь составляет почти 13 га, а стоимость — почти 205 млн. грн.

Согласно геодезическому отчету, на этом участке расположен водный объект — озеро Очерет.

Озеро Очерет в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Суд удовлетворил иск Киевской окружной прокуратуры города Харькова, поданный в интересах государства в лице Харьковского городского совета о признании незаконными и отмене решений органа местного самоуправления, признании недействительным государственного акта на землю и земельного участка", — говорится в сообщении.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Харькове правоохранители разоблачили местного жителя, продававшего уникальные металлические изделия Скифской эпохи за 350 тыс. грн. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения харьковчанину о подозрении.