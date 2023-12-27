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Прокуратура отсудила участок с озером в Харькове стоимостью около 205 млн. грн

27 декабря 2023 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прокуратура отсудила участок с озером в Харькове стоимостью около 205 млн. грн
Правоохранители возле озера Очерет в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По инициативе прокуратуры государству вернут земельный участок стоимостью почти 205 млн. грн, на котором расположено озеро Очерет. Она находится в Харькове по улице Кольцевой и улице Гризодубовой.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Что известно о деле

В ведомстве рассказали, что на основании решения органа местного самоуправления был разрешен отвод земельного участка для организации сельского хозяйства физическому лицу, о чем выдан государственный акт на право частной собственности. Земельный участок, о котором идет речь, расположен в Харькове по улице Кольцевой и улице Гризодубовой. Его площадь составляет почти 13 га, а стоимость — почти 205 млн. грн.

Согласно геодезическому отчету, на этом участке расположен водный объект — озеро Очерет.

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Озеро Очерет в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Суд удовлетворил иск Киевской окружной прокуратуры города Харькова, поданный в интересах государства в лице Харьковского городского совета о признании незаконными и отмене решений органа местного самоуправления, признании недействительным государственного акта на землю и земельного участка", — говорится в сообщении.

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Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Харькове правоохранители разоблачили местного жителя, продававшего уникальные металлические изделия Скифской эпохи за 350 тыс. грн. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения харьковчанину о подозрении.

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