Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова - пошкоджено навчальний заклад
За даними слідства, 15 березня близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району міста Харкова.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура
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Наслідки обстрілу
"Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки. Також пошкоджено автомобілі мешканців", — розповідаєть у прокуратурі.
За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
️За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у середу, 15 березня, російські окупанти обстрілюють місто Харків. Мер міста Ігор Терехов розповів, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкта.
Також, 9 березня, ворог завдав 15 ударів по Харкову. Тоді під прицілом окупантів були об‘єкти критичної інфраструктури. Черз обстріл у місті почались проблеми з електропостачанням.