Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова - пошкоджено навчальний заклад

Ворог обстріляв місто ракетою типу С-300

За даними слідства, 15 березня близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району міста Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу

"Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибито шибки. Також пошкоджено автомобілі мешканців", — розповідаєть у прокуратурі.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

️За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у середу, 15 березня, російські окупанти обстрілюють місто Харків. Мер міста Ігор Терехов розповів, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкта.

Також, 9 березня, ворог завдав 15 ударів по Харкову. Тоді під прицілом окупантів були об‘єкти критичної інфраструктури. Черз обстріл у місті почались проблеми з електропостачанням.