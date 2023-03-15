Прокуратура зафиксировала последствия утренних обстрелов Харькова — повреждено учебное заведение

Враг обстрелял город ракетой типа С-300.

По данным следствия, 15 марта около 10:00 российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району города Харькова.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Последствия обстрела

"В результате вражеского обстрела частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Также повреждены автомобили жителей", — рассказывают в прокуратуре.

По предварительным данным, враг обстрелял город ракетой типа С-300 с территории Белгородской области.

За процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в среду, 15 марта, российские кафиры обстреливают город Харьков . Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта.

Также, 9 марта, враг нанес 15 ударов по Харькову . Тогда под прицелом окупантов были объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрелов в городе начались проблемы с электроснабжением.