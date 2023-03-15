Прокуратура зафиксировала последствия утренних обстрелов Харькова — повреждено учебное заведение
По данным следствия, 15 марта около 10:00 российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району города Харькова.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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Последствия обстрела
"В результате вражеского обстрела частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Также повреждены автомобили жителей", — рассказывают в прокуратуре.
По предварительным данным, враг обстрелял город ракетой типа С-300 с территории Белгородской области.
За процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в среду, 15 марта, российские кафиры обстреливают город Харьков . Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта.
Также, 9 марта, враг нанес 15 ударов по Харькову . Тогда под прицелом окупантов были объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрелов в городе начались проблемы с электроснабжением.