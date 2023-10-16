Проміняла на 50 тисяч рублів: на Харківщині викрили поліцейську-зрадницю

Робота слідчих на Харківщині. Ілюстративне фото: Бабель

На Харківщині повідомили про підозру колишній поліцейській у державній зраді. Під час окупації Куп'янського району вона почала співпрацювати з росіянами.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Зазначається, що в червні 2022 року у місті Куп'янськ жінка займалася прийомом заяв та повідомлень про злочини і події за російським законодавством. Також вона робила дактилоскопіювання слідів пальців рук українців.

Колишня поліцейська, яка зрадила Україну на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Згодом жінка вже "официально трудоустроилась" та стала "и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних" в "УВД ВГА Харьковской области". Вона навіть здійснювала охорону громадського порядку під час "Первого звонка" в одній зі шкіл Куп'янська. Всі документи, оформлені жінкою, були у відповідності до російського законодавства", — йдеться у повідомленні.

Пізніше колишня поліцейська отримала іншу посаду, а саме "инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)".

Розшук зрадниці

У прокуратурі додали, що зрадниця отримувала 50 тисяч рублів на місяць від окупантів.

"Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць. Підозрювану звільнено з органів Національної поліції України. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали місцеву мешканку, яка виправдовувала агресію РФ проти України. Жителька Южноукраїнська поширювала у соцмережах проросійський контент та чекала "приєднання" півдня до Росії.