Променяла на 50 тысяч рублей: в Харьковской области разоблачили полицейскую-предательницу

Работа следователей в Харьковской области. Иллюстративное фото: Бабель

В Харьковской области сообщили о подозрении бывшей полицейской в государственной измене. В ходе оккупации Купянского района она начала сотрудничать с россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Отмечается, что в июне 2022 года в городе Купянск женщина занималась приемом заявлений и сообщений о преступлениях и событиях по российскому законодательству. Также она производила дактилоскопирование следов пальцев рук украинцев.

Бывшая полицейская, предавшая Украину в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Впоследствии женщина уже "официально трудоустроилась" и стала "и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних" в "УВД ВГА Харьковской области". Она даже осуществляла охрану общественного порядка во время "Первого звонка" в одной из школ Купянска. Все документы, оформленные женщиной, были в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.

Позже бывшая полицейская получила другую должность, а именно "инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)".

Розыск предательницы

В прокуратуре добавили, что предательница получала 50 тысяч рублей в месяц от оккупантов.

"Служение на верность украинскому народу изменница променяла на зарплату в 50 тысяч российских рублей в месяц. Подозреваемая уволена из органов Национальной полиции Украины. Решается вопрос об объявлении ее в розыск", — добавили в сообщении.

Напомним, в Николаевской области задержали местную жительницу, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Жительница Южноукраинска распространяла в соцсетях пророссийский контент и ждала "присоединения" юга к России.