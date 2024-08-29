В Харьковской области сообщили о подозрениях троим российским приспешникам

Правоохранители в отделении. Иллюстративное фото: Бабель

Трем местным жителям Купянского района в Харьковской области, которые пропагандировали "русский мир", сообщили о подозрении. Они публично поддерживали врага, пропагандировали войну и призвали уничтожение украинских военных.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, 29 августа.

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Правоохранители рассказали, что среди любителей "русского мира" двое мужчин и одна женщина, все они жители сел Купянского района. Во время захвата российскими военными населенных пунктов они публично поддерживали врага.

Подозреваемый житель Купянщины. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Подозреваемый житель Купянщины. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Подозреваемая жительница Купянщины. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1 / 3

"Среди односельчан они говорили, что "Россия здесь навсегда, а Украина как государство уже никогда не будет существовать"", — рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, одна из фигуранток — 42-летняя женщина, во время оккупации села Безмятежное Купянского района, публично пересказывала кремлевские нарративы. Она рассказывала, что "Донецкую и Луганскую области нацисты бомбят почти десять лет, российская армия должна уничтожить фашистов".

"После деоккупации подозреваемые скрылись и скрываются от украинских правоохранителей. Решается вопрос об объявлении их в розыск", — отметили в прокуратуре.