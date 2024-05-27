Прорив росіян на Харківщині — у ДБР прокоментували хід розслідування

Російські війська на окупованій території України. Фото: росЗМІ

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування обставин прориву російськими військовими кордону у Харківській області. Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій та призначено низку важливих експертиз.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 27 травня.

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Розслідування ДБР щодо прориву військ РФ на Харківщині

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області.

Під час штурмів українських позицій 10 травня 2024 року окупантам вдалося прорвати перший ешелон оборони та захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону, завдавши втрат ЗСУ і цивільним.

"У межах досудового розслідування Бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо", — йдеться в повідомленні.

Також ДБР перевіряють дії керівництва усіх ланок у Харківському регіоні під час наступальних дій противника. Досліджуються імовірні факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

"Наразі вже встановлено похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби", — повідомляють у ДБР.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти командирів 125-ї окремої бригади ТРО. Розслідування розпочали через те, що під час наступу росіян на півночі Харківської області ця бригада фактично здала позиції ворогу.

За даними розвідки Британії, Україна стабілізувала наступ окупантів на Харківському напрямку, який розпочався 10 травня. Українські сили продовжують відбивати більшість ворожих атак.

Ми повідомляли, що країна-агресорка Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.