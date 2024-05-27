Прорыв россиян в Харьковской области — в ГБР прокомментировали ход расследования

Российские войска на оккупированной территории Украины. Фото: росСМИ

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование обстоятельств прорыва российскими военными границы в Харьковской области. Уже установлено поминутное развитие событий и назначен ряд важных экспертиз.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в понедельник, 27 мая.

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Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области.

Во время штурмов украинских позиций 10 мая 2024 года оккупантам удалось прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы, нанеся потери ВСУ и гражданским.

"В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и так далее", — говорится в сообщении.

Также ГБР проверяют действия руководства всех звеньев в Харьковском регионе в ходе наступательных действий противника. Исследуются вероятные факты безосновательного ухода с боевых позиций подразделениями ВСУ.

"В настоящее время уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация — самовольный уход с поля боя и небрежное отношение к военной службе" , — сообщают в ГБР.

Напомним, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против командиров 125-й отдельной бригады ТРО. Расследование начали из-за того, что во время наступления россиян на севере Харьковской области эта бригада фактически сдала позиции врагу.

По данным разведки Британии, Украина стабилизировала наступление оккупантов на Харьковском направлении, которое началось 10 мая. Украинские силы продолжают отбивать большинство вражеских атак.

Мы сообщали, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.