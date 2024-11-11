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Прославляла в Telegram армію РФ — у Харкові судили колаборантку

11 листопада 2024 23:43
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Десять років тюрми отримала харків'янка, що адмініструвала Telegram-канали для російських окупантів
Кіберпідрозділ СБУ за роботою. Ілюстративне фото: СБУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Харківський районний суд визнав місцеву мешканку винною у злочинах проти національної безпеки. Вона активно брала участь в обговореннях на Telegram-каналах і в групах, які знаходяться під контролем представників Росії, прославляючи окупантів і закликаючи до окупації України. 

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідчі СБУ з'ясували, що обвинувачена у 2022 році залишала повідомлення в проросійських Telegram-каналах, де виражала зневагу до України та підтримку окупантам. У своїх дописах вона писала: "В Харькове уничтожили десятки иностранных наемников… Харьков русский город" і "Быстрей бы уже освободили город".

Також вона також поділилася відеозаписом бою з мінометами, супроводивши його коментарем: "Вагнер на харьковском направление??? Это супер, вперед ребята, вы лучшие!". Окрім цього, вона закликала до розділу території України між сусідніми країнами, зокрема Росією, і додала зневажливий коментар щодо західних областей.

Вже у 2023 році вислужившись перед окупантами ця жінка стала адміністратором Telegram-каналу під контролем Росії, де розповсюджувала пропагандистські матеріали та рекомендувала підписникам інші подібні ресурси, заявляючи, що "актив нашої групи з лютого 2014 року зробив вибір на користь російського Харкова".

У 2024 році вона стала адміністратором ще одного Telegram-каналу і приватного чату для спілкування. Але невдовзі до неї постукали у двері представники СБУ.

Що вирішив суд

Жінка була звинувачена у співпраці з державою-агресором у сфері інформаційної діяльності, поширенні матеріалів, які закликають до зміни меж України, та виправданні агресії РФ і героїзації окупантів.

На судовому засіданні підсудна визнала свою провину, заявила, що виконувала роль адміністратора Telegram-каналу з ідейних міркувань, а також шкодує за свої дії, розкаюється, усвідомила свою помилку і обіцяє зробити з цього висновки.

За сукупністю злочинів жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найбільш серйозним із обвинувачень є інформаційний колабораціонізм, що передбачає покарання від 10 до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що українці, яка працювала на російські спецслужби та здавала позиції українських військових на Донеччині, зокрема у Слов'янську, винесли вирок. Зрадниця проведе за ґратами 15 років.

Також ми повідомляли, що у Харкові чоловік збирав та поширював інформацію про переміщення, рух та розташування українських військових. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

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