У Харкові чоловік шпигував за ЗСУ — як його покарав суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові чоловік збирав та поширював інформацію про переміщення, рух та розташування українських військових. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

З травня чоловік, який працює водієм однієї з мереж продуктових магазинів, збирав інформацію про місця розташування бійців ЗСУ та їх техніки на території Харкова.

Щоб уникнути підозр, чоловік "працював" за сумісництвом, користуючись службовим автомобілем під приводом виконання своїх обов'язків, тоді як насправді він таємно фіксував розташування Сил оборони. Зібрану інформацію чоловік надсилав своєму знайомому через месенджер.

Судове засідання. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду коригувальник визнав свою вину", — розповіли в прокуратурі.

Що вирішив суд

Суд визнав винним 36-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану. Йому було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області місцевий мешканець сприяв налаштуванню російського телебачення під час тимчасової окупації. Суд визнав його винним і призначив відповідне покарання.

Раніше у Донецькій області судили жінку, яка передавала російським окупантам інформацію про позиції українських військових.