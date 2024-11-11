Десять лет тюрьмы получила харьковчанка, администрировавшая Telegram-каналы для российских окупантов

Киберподразделение СБУ за работой. Иллюстративное фото: СБУ

Харьковский районный суд признал местную жительницу виновной в преступлениях против национальной безопасности. Она активно участвовала в обсуждениях на Telegram-каналах и в группах, находящихся под контролем представителей России, прославляя окупантов и призывала к оккупации Украины.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следователи СБУ выяснили, что обвиняемая в 2022 году оставляла сообщения в пророссийских Telegram-каналах, где выражала пренебрежение к Украине и поддержку оккупантам. В своих сообщениях она писала: "В Харькове уничтожили десятки иностранных наемников… Харьков русский огород" и "Быстрей бы уже освободили огород".

Также она также поделилась видеозаписью боя с минометами, сопроводив его комментарием: "Вагнер на харьковском направлении??? Это супер, вперед ребята, вы лучшие!". Кроме того, она призвала к разделу территории Украины между соседними странами, в частности Россией, и добавила пренебрежительный комментарий о жителях западных областей.

Уже в 2023 году выслужившаяся перед оккупантами женщина стала администратором Telegram-канала под контролем России, где распространяла пропагандистские материалы и рекомендовала подписчикам другие подобные ресурсы, заявляя, что "актив нашей группы с февраля 2014 года сделал выбор в пользу российского Харькова".

В 2024 году она стала администратором еще одного Telegram-канала и приватного чата для общения. Но вскоре к ней постучали в дверь представители СБУ.

Что решил суд

Женщина была обвинена в сотрудничестве с государством-агрессором в сфере информационной деятельности, распространении материалов, призывающих к изменению границ Украины, оправдании агрессии РФ и героизации оккупантов.

На судебном заседании подсудимая признала свою вину, заявила, что исполняла роль администратора Telegram-канала по идейным соображениям, а также сожалеет о своих действиях, раскаивается, осознала свою ошибку и обещает сделать из этого выводы.

По совокупности преступлений женщина приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наиболее серьезным из обвинений является информационный коллаборационизм, предусматривающий наказание от 10 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что украинцы, работавшие на российские спецслужбы и сдавшие позиции украинских военных в Донецкой области, в частности в Славянске, вынесли приговор. Предательница проведет за решеткой 15 лет.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина собирал и распространял информацию о перемещении, движении и расположении украинских военных. В результате состоялось судебное заседание.