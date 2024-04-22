Протягом години РФ атакувала три населені пункти Харківської області

Наслідки обстрілу Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov

Російські окупанти протягом години у понеділок, 22 квітня, завдали удари по трьох населеним пунктам Харківської області. Наразі відомо, що люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, у місті Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.

"У с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється", — розповів він.

У місті Дергачі також удар був по відкритій території. Постраждалих немає.

А у Харкові загарбники цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.

"Без постраждалих по всім обстрілам станом на цю хвилину", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.

Також Чернігівську і Сумську області упродовж минулої доби обстріляли 68 разів. Ворог використав весь наявний арсенал озброєння.