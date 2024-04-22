Протягом години РФ атакувала три населені пункти Харківської області
Російські окупанти протягом години у понеділок, 22 квітня, завдали удари по трьох населеним пунктам Харківської області. Наразі відомо, що люди не постраждали.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Російські обстріли Харківської області
За словами Синєгубова, у місті Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.
"У с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється", — розповів він.
У місті Дергачі також удар був по відкритій території. Постраждалих немає.
А у Харкові загарбники цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.
"Без постраждалих по всім обстрілам станом на цю хвилину", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.
Також Чернігівську і Сумську області упродовж минулої доби обстріляли 68 разів. Ворог використав весь наявний арсенал озброєння.
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