В течение часа РФ атаковала три населенных пункта Харьковской области
Российские оккупанты в течение часа в понедельник, 22 апреля, нанесли удары по трем населенным пунктам Харьковской области. Сейчас известно, что люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российские обстрелы Харьковской области
По словам Синегубова, в городе Волчанск управляемая авиабомба попала на территорию недействующего мясокомбината.
"В с. Слобожанское Харьковского района попадание было в открытую территорию. Информация о разрушениях уточняется", — рассказал он.
В городе Дергачи также удар был по открытой территории. Пострадавших нет.
А в Харькове захватчики целились по объекту критической инфраструктуры.
"Без пострадавших по всем обстрелам по состоянию на эту минуту", — добавил Синегубов.
Напомним, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. Вследствие ударов в области есть повреждения инфраструктуры в жилом районе.
Также Черниговскую и Сумскую области за прошедшие сутки обстреляли 68 раз. Враг использовал весь имеющийся арсенал вооружения.
Читайте Новини.LIVE!