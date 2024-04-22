В течение часа РФ атаковала три населенных пункта Харьковской области

Последствия обстрела Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в течение часа в понедельник, 22 апреля, нанесли удары по трем населенным пунктам Харьковской области. Сейчас известно, что люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, в городе Волчанск управляемая авиабомба попала на территорию недействующего мясокомбината.

"В с. Слобожанское Харьковского района попадание было в открытую территорию. Информация о разрушениях уточняется", — рассказал он.

В городе Дергачи также удар был по открытой территории. Пострадавших нет.

А в Харькове захватчики целились по объекту критической инфраструктуры.

"Без пострадавших по всем обстрелам по состоянию на эту минуту", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. Вследствие ударов в области есть повреждения инфраструктуры в жилом районе.

Также Черниговскую и Сумскую области за прошедшие сутки обстреляли 68 раз. Враг использовал весь имеющийся арсенал вооружения.