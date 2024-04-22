Вибухи в Харкові — Терехов розповів, куди цілили окупанти
22 квітня 2024 16:57
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: "Ґвара Медіа"
Вибухи в Харкові пролунали вдень, 22 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто. Наразі невідомо, чи постраждали люди.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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За словами Терехова, окупанти цілили по інфраструктурному обʼєкту.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — додав він.
Нагадаємо, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.
Також Чернігівську і Сумську області упродовж минулої доби обстріляли 68 разів. Ворог використав весь наявний арсенал озброєння.
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