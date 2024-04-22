Вибухи в Харкові — Терехов розповів, куди цілили окупанти

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: "Ґвара Медіа"

Вибухи в Харкові пролунали вдень, 22 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто. Наразі невідомо, чи постраждали люди.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, окупанти цілили по інфраструктурному обʼєкту.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — додав він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.

Також Чернігівську і Сумську області упродовж минулої доби обстріляли 68 разів. Ворог використав весь наявний арсенал озброєння.