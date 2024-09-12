У Купʼянському районі проведуть примусову евакуацію дітей

Рада оборони Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

Ради оборони Харківської області прийняла рішення щодо примусової евакуації дітей із Куп'янського району. Загалом планують евакуювати 269 дітей із 29 населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 12 вересня.

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Евакуація дітей із Куп'янського району

Синєгубов заявив, що 12 вересня Рада оборони Харківщини ухвалила рішення щодо примусової евакуації дітей із Куп'янського району. Загалом евакуюватимуть 269 осіб із 29 населених пунктів:

Куп'янська територіальна громада — 10 населених пунктів, 158 дітей.

Курилівська територіальна громада — 6 населених пунктів, 41 дитина.

Кіндрашівська територіальна громада — 13 населених пунктів, 70 дітей.

Повідомляється, що наразі вже евакуювали десять родин.

Cинєгубов на засіданні Ради оборони Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

"Усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку", — заявив Синєгубов.

Він додав, що усі особи, які цього потребуватимуть, отримають тимчасове проживання, а також допомогу в перевезенні до інших областей за підтримки Укрзалізниці.

Повідомляється, що з 10 травня із Вовчанського та Липцівського напрямків евакуювали 15 031 людина, з них 1282 дитини.