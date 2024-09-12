В Купянском районе проведут принудительную эвакуацию детей

Совет обороны Харьковской области Фото: Олег Синегубов

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации детей из Купянского района. Всего планируется эвакуировать 269 детей из 29 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 12 сентября.

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Эвакуация детей из Купянского района

Синегубов заявил, что 12 сентября Совет обороны Харьковщины принял решение о принудительной эвакуации детей из Купянского района. В общей сложности будут эвакуировать 269 человек из 29 населенных пунктов:

Купянская территориальная община — 10 населенных пунктов, 158 детей.

Куриловская территориальная община — 6 населенных пунктов, 41 ребенок.

Кондрашовская территориальная община — 13 населенных пунктов, 70 детей.

Сообщается, что уже эвакуировали десять семей.

Cинегубов на заседании Совета обороны Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

"Все эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, в том числе ООН, гуманитарную, психологическую, юридическую поддержку", — заявил Синегубов.

Он добавил, что все лица, которые в этом будут нуждаться, получат временное проживание, а также помощь в перевозке в другие области при поддержке Укрзализныци.

Сообщается, что с 10 мая из Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человек, из них 1282 ребенка.