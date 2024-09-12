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У Харкові пролунав потужний вибух

12 вересня 2024 16:49
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Харкові прогриміли вибухи
Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Харкові в четвер, 12 вересня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Вибухи у Харкові 12 вересня

О 16:36 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.

О 16:45 в Повітряних силах попередили про КАБ на Харків.

Допис ПС. Фото: скриншот
Допис ПС. Фото: скриншот

О 16:46 голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова та району пройти в укриття.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

О 16:47 в Харкові було чутно вибух.

Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот
Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот

О 16:50 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти в один із щільно заселених районів міста. Він додав, що на місця ударів направляються всі необхідні служби. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

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