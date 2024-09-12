У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові пролунав потужний вибух
У Харкові в четвер, 12 вересня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи у Харкові 12 вересня
О 16:36 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.
О 16:45 в Повітряних силах попередили про КАБ на Харків.
О 16:46 голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова та району пройти в укриття.
О 16:47 в Харкові було чутно вибух.
О 16:50 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти в один із щільно заселених районів міста. Він додав, що на місця ударів направляються всі необхідні служби. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
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