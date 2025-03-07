Удар по Харкову 7 березня — кількість постраждалих зросла

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Харкову 7 березня кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Наразі в місті триває відновлення теплопостачання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Терехов повідомив, що кількість постраждалих від ранкового обстрілу міста зросла до восьми осіб. Двоє з них госпіталізовані.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Як відомо, внаслідок удару "Іскандером" пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Наразі триває відновлення теплопостачання у восьми багатоквартирних будинках — це 670 абонентів.

Також виникло загоряння п'яти автомобілів та десяти гаражів, було загоряння і в квартирі будинку. Пошкоджено понад 30 будинків приватного сектору.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, зранку 7 березня у Харкові пролунав вибух у Київському районі міста.

Як відомо, окупанти атакували обʼєкт цивільної інфраструктури. З-під завалів діставали людей.

Внаслідок атаки крім будівлі інфраструктури пошкоджений також житловий будинок. На місці триває пожежа.