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Ракетний обстріл Харкова — кількість постраждалих зросла

7 березня 2025 09:13
Карина Приходько - Редактор
Удар по Харкову 7 березня — кількість постраждалих зросла
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Внаслідок ракетного удару по Харкову 7 березня кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Наразі в місті триває відновлення теплопостачання. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Терехов повідомив, що кількість постраждалих від ранкового обстрілу міста зросла до восьми осіб. Двоє з них госпіталізовані. 

удар по Харкову 7 березня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Як відомо, внаслідок удару "Іскандером" пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Наразі триває відновлення теплопостачання у восьми багатоквартирних будинках — це 670 абонентів.

Також виникло загоряння п'яти автомобілів та десяти гаражів, було загоряння і в квартирі будинку. Пошкоджено понад 30 будинків приватного сектору. 

атака на Харків 7 березня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, зранку 7 березня у Харкові пролунав вибух у Київському районі міста. 

Як відомо, окупанти атакували обʼєкт цивільної інфраструктури. З-під завалів діставали людей. 

Внаслідок атаки крім будівлі інфраструктури пошкоджений також житловий будинок. На місці триває пожежа.

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