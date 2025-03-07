Удар по Харькову 7 марта — количество пострадавших возросло

Ракетный обстрел Харькова — количество пострадавших возросло
В результате ракетного удара по Харькову 7 марта количество пострадавших возросло до восьми человек. Сейчас в городе продолжается восстановление теплоснабжения.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия удара по Харькову 7 марта
Терехов сообщил, что количество пострадавших от утреннего обстрела города возросло до восьми человек. Двое из них госпитализированы.
Как известно, в результате удара "Искандером" поврежден объект критической инфраструктуры. Сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в восьми многоквартирных домах — это 670 абонентов.
Также возникло возгорание пяти автомобилей и десяти гаражей, было возгорание и в квартире дома. Повреждено более 30 домов частного сектора.
Напомним, утром 7 марта в Харькове прогремел взрыв в Киевском районе города.
Как известно, оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры. Из-под завалов доставали людей.
В результате атаки кроме здания инфраструктуры поврежден также жилой дом. На месте продолжается пожар.
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