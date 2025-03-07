Удар по Харькову 7 марта — количество пострадавших возросло

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Харькову 7 марта количество пострадавших возросло до восьми человек. Сейчас в городе продолжается восстановление теплоснабжения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия удара по Харькову 7 марта

Терехов сообщил, что количество пострадавших от утреннего обстрела города возросло до восьми человек. Двое из них госпитализированы.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Как известно, в результате удара "Искандером" поврежден объект критической инфраструктуры. Сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в восьми многоквартирных домах — это 670 абонентов.

Также возникло возгорание пяти автомобилей и десяти гаражей, было возгорание и в квартире дома. Повреждено более 30 домов частного сектора.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, утром 7 марта в Харькове прогремел взрыв в Киевском районе города.

Как известно, оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры. Из-под завалов доставали людей.

В результате атаки кроме здания инфраструктуры поврежден также жилой дом. На месте продолжается пожар.